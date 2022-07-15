В Калининграде предприятие погасило долги по штрафам ГИБДД после ареста имущества

. Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы заставили калининградскую компанию погасить долги по штрафам ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Водители предприятия, занимающегося производством бетона и керамических изделий, накопили штрафов на 1,8 млн рублей. Судебные приставы выехали по адресу нахождения предприятия и наложили арест на его имущество - шиномонтажный станок для колес грузовых автомобилей и полуприцеп.

Чтобы не лишиться техники, руководство предприятия перечислило всю сумму долга на депозитный счет отделения. Также должнику пришлось оплатить исполнительский сбор 125 тысяч рублей за неисполнение требований исполнительного документа в установленные сроки.