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В понедельник, 18 июля, в Калининграде временно отключат телевидение и радио. Об этом сообщает министерство цифровых технологий и связи

С 10 до 19 часов будут проводиться плановые профилактические работы на передающем оборудовании средств телерадиовещания в Калининграде. Из-за отключения передатчиков не будет вестись эфирная трансляция программ первого и второго мультиплексов и «Радио России», «Вестей FM», «Маяка», «Веры», «Комсомольской правды», «Русского радио» и «Бизнес FM».

Вещание по кабельным каналам приостановлено не будет.