Житель Гвардейска угнал микроавтобус у знакомого

В Гвардейском районе полицейские по горячим следам задержали угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Микроавтобус «Мерседес» пропал со двора дома в поселке Дивное. Владелец приехал в гости к знакомому, а когда проснулся, транспортного средства не было.

Инспекторы ГИБДД заметили разыскиваемый автомобиль в пос. Красный Яр, расположенном в километре от места угона. За рулем микроавтобуса находился 39-летний друг потерпевшего. Как оказалось, пьяный мужчина решил съездить в магазин за провизией.

Похищенный автомобиль изъят и в установленном законом порядке будет передан владельцу.