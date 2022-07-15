Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области выявили 32 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения подтверждены в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 17 человек.

В каких городах области за сутки выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ – 3,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 3,

Светлогорский городской округ – 1,

Советский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1.