Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области выявили 32 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения подтверждены в 12 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 17 человек.
В каких городах области за сутки выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ – 3,
Гусевский городской округ – 1,
Светловский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 3,
Светлогорский городской округ – 1,
Советский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 1,
Неманский городской округ – 1.