На службу в части Балтфлота прибыли более 4 тысяч призывников

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В соединения и части Балтийского флота прибыло 100 процентов от запланированного количества военнослужащих весеннего призыва 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Всего на службу призвали более 4 тысяч призывников как из Калининградской области, так и из других регионов Российской Федерации: Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, Республик Татарстан, Башкортостан, Мордовии и других.

Непосредственно из Калининградской области призвали на военную службу порядка тысячи человек. Почти все калининградцы остались проходить военную службу на территории региона.