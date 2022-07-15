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Общество15 июля 2022 10:42

Житель Правдинска ударил на спор приятеля в живот

Уголовное дело передано в суд
Виктор Сергеев

В Правдинске будут судить местного жителя за нанесение ножевых ранений знакомому. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В январе мужчина распивал спиртное со своим знакомым. Между ними возник спор, в ходе которого обвиняемый сообщил приятелю, что может нанести ему удар ножом, во что последний не поверил. В подтверждение своих слов горожанин взял со стола кухонный нож и нанес приятелю удар в область живота, причинив тяжкий вред здоровью.

Судебное заседание по уголовному делу назначено 25 июля.