Житель Правдинска ударил на спор приятеля в живот

В Правдинске будут судить местного жителя за нанесение ножевых ранений знакомому. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В январе мужчина распивал спиртное со своим знакомым. Между ними возник спор, в ходе которого обвиняемый сообщил приятелю, что может нанести ему удар ножом, во что последний не поверил. В подтверждение своих слов горожанин взял со стола кухонный нож и нанес приятелю удар в область живота, причинив тяжкий вред здоровью.

Судебное заседание по уголовному делу назначено 25 июля.