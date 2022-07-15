В Черняховском районе упало гнездо, пострадали трое аистят

. Фото: СОЦСЕТИ

Сразу два аистиных гнезда упали в Гусеве со столбов – их снесло ветром. В результате инцидента погибли три аистенка. Еще троих удалось спасти.

День спустя ЧП повторилось, но уже в Черняховском районе. В поселке Свобода на дворовой территории местного Дома культуры обвалилась часть старого гнезда, где жила семья аистов. Из гнезда выпали трое птенцов, один из них сильно повредил крыло, второй ушиб грудную клетку, третий не пострадал. Об этом рассказали в группе «Черняховск главный» в соцсетях.

. Фото: Биосфера Балтики

Решающую роль в истории сыграли дети из поселка, которые стали свидетелями происшествия и обратились за помощью к зоозащитникам. И в этот раз на помощь пришли волонтеры из организации «Биосфера Балтики». В течение часа сотрудники приехали на место и забрали птенцов. Пострадавших малышей отвезли в Калининград.

Уже в Калининграде ветеринары осмотрели птиц. У одного диагностировали перелом крыла.

- Два аистенка чувствуют себя более-менее, а у третьего открытый перелом крыла, сильный разрыв тканей, крупная кость наружу торчит, - рассказала «Комсомолке» руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская.