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Общество15 июля 2022 13:31

Матерый уголовник украл из квартиры в Зеленоградске 90 тысяч рублей

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО
Виктор Сергеев

Зеленоградские полицейские раскрыли крупную квартирную кражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В апреле 32-летний калининградец отдыхал в Зеленоградске. Когда у него закончились деньги, он стал заходить в подъезды жилых домов для того, чтобы найти незапертую дверь. В одном из домов на Курортном проспекте злоумышленник через не закрытую на замок дверь проник в квартиру 70-летнего местного жителя, где заметил в прихожей сумку, из которой похитил 90 тысяч рублей.

После кражи он сел в такси и уехал в Калининград. Оперативники отследили его путь по камерам, что помогло установить и опросить таксиста. После этого они задержали вора.

По данным полиции, к своим 32 годам мужчина был 11 раз судим. Сейчас злоумышленник находится в СИЗО.