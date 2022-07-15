Поселок под Славском решили сделать новым туристическим центром на востоке области

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Министерство строительства и ЖКХ разрабатывает дорожную карту по восстановлению поселка Ясное в Славском районе. Его решили сделать новым туристическим центром на востоке области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В поселке сохранилась историческая квартальная застройка. Архитекторы и конструкторы Фонда капитального ремонта уже несколько раз выезжали на место для подготовки проектно-сметной документации, определения финансирования и этапов восстановления зданий. Параллельно с этим планируется воссоздать мощеные дороги, тротуары, отремонтировать внешние коммуникации, провести общее благоустройство и озеленение.

По данным областных властей, в Ясном уже начался капитальный ремонт домов. Так, в прошлом году фонд отремонтировал крышу, фасад, фундамент и подвал дома по ул. Центральной, 9.

Кроме этого, на базе Фонда капитального ремонта будет сформирована рабочая группа с участием историков, краеведов, реставраторов, гидов и специалистов творческих направлений. При создании концепции новой дестинации будет учтено мнение жителей.