Алиханов анонсировал еще три судна на линии Санкт-Петербург – Калининград

Губернатор считает снятие ограничений хорошим результатом. Фото: Александр Подгорчук

Антон Алиханов прокомментировал снятие транзитных ограничений. Губернатор записал видеообращение в свой канал в Telegram.

Губернатор назвал хорошим результатом снятие ограничений с ж/д перевозок, но целью считает полное снятие ограничений.

«Добились, достаточно оперативно, в непростых условиях, хорошего, как я считаю, результата. Примерно 80% от всего транзита приходится на железную дорогу. Теперь запрет снят. Сейчас , как сообщают коллеги из МИД, Литва должна выпустить свой внутренний документ, который даст дополнительные разъяснения действиям контрольных служб. И тогда мы запустим первые поезда с цементом и другими товарами, которые временно доставлялись морем», - рассказал Антон Алиханов.

Тем не менее развитие морской линии продолжится. Новое судно выйдет на линию в конце этого месяца, а еще два - в августе.

«У нас вместо двух судов, которые ходили в январе этого года, шесть судов на линии. Мы продолжаем развивать нашу морскую переправу», - прокомментировал губернатор.

Также планируется субсидирование морских перевозок, чтобы стоимость на товары, доставленные морем, не повышалась.

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