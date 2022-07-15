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Общество15 июля 2022 15:51

«Есть попытка сохранить лицо»: Алиханов о запрете автотранзита из Литвы в Калининград

Губернатор не видит логики в действиях Литвы
Юлия ВАРЫХАНОВА
Автотранзит пока остается под запретом.

Автотранзит пока остается под запретом.

Фото: Александр Подгорчук

Снятие ограничений с железнодорожного транзита – это хорошо, но недостаточно. Об этом рассказал Антон Алиханов в своем видеообращении в Telegram-канале.

«Продолжаем бороться, будем добиваться полной отмены ограничений, которые действуют на автоперевозки. Конечно, логики никакой в этом нет. Они (Литва. – Ред.), с одной стороны, разрешают ж/д перевозку, но продолжают запрещать автоперевозку. В этом есть, конечно, попытка сохранить лицо свое. Но нам это не важно, мы будем добиваться своего», - поделился губернатор.

По словам Алиханова, развитие морских перевозок продолжится. К осени между Калининградом и Санкт-Петербургом будут ходить 9 судов.