В Калининграде откроют первый в области музей-заповедник

Первым в Калининградской области музеем-заповедником станет Музей Мирового океана. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

- Статус музея-заповедника позволит решить вопросы безопасности и доступности музея, тем самым создаст единую экосистему территории музея-заповедника, его фондов, памятников истории, культуры и природы, - написала министр.

Среди основных задач музея до 2025 года - увеличение охвата и количества партнерских выставок, представление музейных проектов на судах и в портах России, увеличение количества организованных туристических групп и создание комфортных условий для посетителей.