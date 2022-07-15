Опасно даже смотреть: На Куршской косе начался выход шелкопряда

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе начался выход гусениц походного шелкопряда. Чаще всего этот вид встречается в молодых сосновых лесах, произрастающих на песчаных почвах. Например, в окрестностях полевого стационара «Фрингилла», туристических маршрутов «Высота Эфа» и «Озеро Лебедь», поселка Морское. На днях колонны гусениц были отмечены на экотропе «Озеро Лебедь».

Гусеницы странствуют гуськом, одна за другой, причем все члены этой цепи соприкасаются своими волосками. Для человека встреча с колонной шелкопряда может закончиться плохо, поэтому в местах их появления без надобности лучше не бывать. Гусениц очень опасно трогать руками и даже просто наблюдать вблизи.

Как сообщает пресс-служба Куршской косы, опасность заключается в жгучем действии волосков, покрывающих тела зрелых гусениц. При движении гусеницы эти мелкие волоски легко обламываются, перетираются и разносятся ветром. Оказавшись на коже, остатки волосков, будучи незаметны глазу, вызывают сильную аллергическую реакцию, проявляющуюся у людей по-разному. Чаще всего на коже появляются мелкие мокнущие красные пузырьки, нестерпимо зудящие. Воспаление может продолжаться несколько недель. При появлении аллергических реакций необходимо срочно обратиться к дерматологу или аллергологу!