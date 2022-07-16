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Общество16 июля 2022 9:08

На ул. Театральной легковушка снесла вазон с цветами

ДТП произошло на перекрестке ул. Театральной - Гвардейского проспекта
Юлия ВАРЫХАНОВА
К счастью, людей на тротуаре не было.

К счастью, людей на тротуаре не было.

Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Очевидцы из «Сообщества автомобилистов Калининграда и области» показали видео ДТП в центре города. Авария произошла в пятницу вечером, 15 июля.

Судя по ролику, водитель черной «КИА» не справился с управлением и авто вылетело на тротуар прямо на вазон с цветами. Мнения автомобилистов в комментариях разделились. Кто-то считает, что водителю «КИА» стоило внимательнее следить за дорогой, а другие предположили, что виноват автомобиль, выполнявший разворот. С этим предстоит разбираться сотрудникам ГИБДД.

О пострадавших не сообщается. Выясняются все детали произошедшего.

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