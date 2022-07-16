МЧС Калининграда: В воскресенье возможна гроза

На выходных будет облачно. но с прояснениями Фото: Александр Подгорчук

Синоптики обещают стандартную калининградскую погоду. В субботу, 16 июля, температура воздуха составит +16...+18 градусов, будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с будет с нами все выходные. В воскресенье к дождям прибавится вероятность грозы. Температура воздуха: ночью +9…+14 градусов, днем +17…+21.

Шторма, циклоны и прочие неблагоприятные явления не прогнозируются. Высота волн остается достаточно большой: в юго-восточной части Балтийского моря - до 2 м, у побережья Калининградской области - до 1,5 м.

Будьте аккуратны при купании и помните об опасных течениях. Хороших выходных!