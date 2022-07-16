Полиция Калининграда разыскивает 12-летнего подростка

Михаил Девятко. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ОМВД России по Московскому району Калининграда устанавливает местонахождение 12-летнего Михаила Девятко.

14 июля в 12.00 мальчик ушел из дома по ул. Левитана, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 146 см, плотного телосложения, волосы темные, короткостриженые.

Был одет: темно-синие спортивные штаны с голубыми вставками на коленях, синие с салатовыми вставками кроссовки, толстовка белая или черно-серая, носки синие, трусы темно-серые.

Особые приметы: шрам от солнечного сплетения до пупка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Михаила Девятко, просим сообщить об этом по телефонам: 552-402, 552-403 либо 02.

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