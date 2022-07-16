Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июля 2022 10:20

В Калининградской области неизвестный сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП

Трагедия произошла в Гвардейском районе
Юлия ВАРЫХАНОВА

В пятницу, 15 июля, в 23 часа 35 минут на автодороге Знаменск - Большие Горки - Новая Деревня двигался, предположительно, автомобиль марки Volkswagen Golf под управлением неустановленного водителя. На прямом участке дороги водитель совершил наезд на 37-летнего пешехода и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Калининградской области.

Пешеход двигался в попутном направлении, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы. Пешеход скончался на месте ДТП до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.

Водитель объявлен в розыск, проводятся все мероприятия по установлению деталей произошедшего.

Уважаемые водители, будьте предельно аккуратны в темное время суток!