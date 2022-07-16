В Калининградской области неизвестный сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП

В пятницу, 15 июля, в 23 часа 35 минут на автодороге Знаменск - Большие Горки - Новая Деревня двигался, предположительно, автомобиль марки Volkswagen Golf под управлением неустановленного водителя. На прямом участке дороги водитель совершил наезд на 37-летнего пешехода и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Калининградской области.

Пешеход двигался в попутном направлении, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы. Пешеход скончался на месте ДТП до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.

Водитель объявлен в розыск, проводятся все мероприятия по установлению деталей произошедшего.

Уважаемые водители, будьте предельно аккуратны в темное время суток!