На ул. Дзержинского в Калининграде под колеса автомобиля попала 9-летняя девочка

Мужчина не заметил ребенка, который переходил дорогу Фото: УГИБДД Калининградской области

В пятницу, 15 июля, в 11 часов 30 минут по улице Дзержинского следовал автомобиль «Пежо» под управлением 63-летнего водителя. При повороте направо на улицу Октябрьскую водитель не заметил и совершил наезд на 9-летнего пешехода, пересекавшую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Девочка получила телесные повреждения.

Всего за пятницу, 15 июля, в области произошло 5 ДТП, одно из них со смертельном исходом. Берегите себя и своих близких!