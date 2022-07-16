Вице-премьер Калининградской области во второй раз стала мамой

Наталья Ищенко стала мамой. Фото: Александр Подгорчук

Радостной новостью поделился Антон Алиханов в своем Telegram-канале. 16 июля министр спорта и вице-премьер Калининградской области родила сына.

«Наталья Ищенко, мой заместитель и дорогой друг, сегодня во второй раз стала мамой, на свет появился маленький калининградец. Здорово», - написал губернатор.

Наталья - пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка Европы 2010 года.

Первый сын Натальи родился в ноябре 2013 года. Поздравляем маму!

Подписывайтесь на наш Telegram, там самая важная информация.