Жители улицы Школьной в Калининграде не могут выйти на улицу во время дождя

«Крик души» опубликовала подписчица городского сообщества «Янтарный ДЛБ». На видео подтопленные из-за дождя улицы. Как через них проходят люди – загадка. Наверное, только в обход.

«Кто про что, а у нас дождь… Жалобы не помогают, публикации не помогают. Почему жители домов по Школьной улице не могут выйти на улицу во время дождя? Сколько еще можно унижать собственных горожан? Нам-то что делать? Осталось сидеть дома и ждать чуда..?» - написала Наталья Данилович.

Судя по видео, люки и ливневки не справляются с дождем (хотя сегодня он был небольшой) и затапливают улицы и подвалы близлежащих домов.

Жители улицы Школьной уже 15 лет «плывут» во время дождя. Наталья рассказала, что проблему пытались решить многие: управляющая компания, «Гидротехник» Калининграда, «Водоканал», представитель депутата и Фонд капитального ремонта. Фонд сделал ремонт подвала, но ситуацию это не решило. Со слов калининградки, поднимались чертежи водоотведения, но причину не нашли. Писали письмо губернатору – ответа нет.