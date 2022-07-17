Калининградский ОМОН обнаружил больше 130 иностранцев-нелегалов

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Рейды по соблюдению миграционного законодательства провели в Калининграде при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.

В результате рейдов по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции было выявлено 133 иностранных гражданина, в отношении которых составлены административные протоколы за нарушение правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации.

Как отмечают в пресс-службе регионального управления Росгвардии, 22 человека будут выдворены из страны. Кроме того, выявлен один иностранный гражданин, находящийся в федеральном розыске.