Моржиха, которую видели на Куршской косе, добралась до Финляндии

Моржиха на Куршской косе. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Моржиху, которую видели на Куршской косе, заметили теперь в финской Хамине. Об этом сообщила директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова во ВКонтакте.

Напомним, впервые моржиху заметили 16 июня на немецком острове Рюген. 23 июня - в Польше. После этого животное выплыло на берег Куршской косы. А следующую остановку моржиха сделала в Латвии, в Лиепае.

Интересно, что калининградские ученые-биологи в один голос говорили, что в Балтийском море моржу практически нечего есть. И вероятно, животное на Балтике долго не протянет. Однако моржиха продолжает путешествие.

Моржи распространены в Карском море, море Лаптевых, в Восточно-Сибирском, Беринговом и Чукотском морях. В Балтике их никогда не было.