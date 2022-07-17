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Дом. Семья17 июля 2022 8:31

В Калининграде ищут волонтера, который на машине привезет аиста в Калининград из Черняховска

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: предоставлено очевидцем

В поселке Подгорное Черняховского района из гнезда выпал аистенок. Инцидент случился в субботу, 16 июля. В результате падения птенец получил травмы – на крыле и спине видна кровь.

Сообщение об этом получили специалисты организации «Биосфера Балтики», которая занимается спасением, лечением и реабилитацией диких животных.

Сегодня «Биосфера Балтики» ищет волонтера, который на машине сможет привезти аиста из Черняховского района в Калининград. Птице необходима помощь.

Напомним, за последние дни «Биосфера Балтики» получила несколько птенцов аиста, которые упали с большой высоты вместе с гнездом или же выпали из гнезда. Такие случаи фиксировали в Гусеве и Черняховске.