В Калининграде ищут волонтера, который на машине привезет аиста в Калининград из Черняховска

. Фото: предоставлено очевидцем

В поселке Подгорное Черняховского района из гнезда выпал аистенок. Инцидент случился в субботу, 16 июля. В результате падения птенец получил травмы – на крыле и спине видна кровь.

Сообщение об этом получили специалисты организации «Биосфера Балтики», которая занимается спасением, лечением и реабилитацией диких животных.

Сегодня «Биосфера Балтики» ищет волонтера, который на машине сможет привезти аиста из Черняховского района в Калининград. Птице необходима помощь.

Напомним, за последние дни «Биосфера Балтики» получила несколько птенцов аиста, которые упали с большой высоты вместе с гнездом или же выпали из гнезда. Такие случаи фиксировали в Гусеве и Черняховске.