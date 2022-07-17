В Калининграде на острове Канта организуют бесплатную трансляцию концерта оркестра «Виртуозы Москвы»

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Кафедральном соборе на острове Канта подходит к концу выставка одной картины из Третьяковской галереи. Речь о шедевре «Портрет сестер княжон Анны Гаврииловны и Варвары Гаврииловны Гагариных» работы Владимира Боровиковского. Последний день пребывания картины в соборе, 17 июля, отметят концертом оркестра «Виртуозы Москвы» (художественный руководитель - Владимир Спиваков, дирижер - Александр Соловьев).

Как рассказали в пресс-службе собора, 17 июля будет впервые организована трансляция этого концерта на большом экране на острове Канта.

«Каждый желающий сможет удобно расположиться перед экраном на свежем воздухе, насладившись музыкой Генделя, Вивальди, Элгара, Грига и Респиги в исполнении легендарного оркестра. В концерте примут участие титулярные органисты Кафедрального собора Мансур Юсупов и Евгений Авраменко», - сообщили в оргкомитете.

Специально для слушателей будут расставлены стулья, но зрителям рекомендуют приходить со своими стульчиками и пледами.

Начало в 18.00 по Калининграду.