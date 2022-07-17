Опубликована программа спортивного фестиваля Ironstar в Зеленоградске

. Фото: Администрация Зеленоградска

Фестиваль спорта Ironstar 113 triathlon Kaliningrad 2022 пройдет в Зеленоградске с 21 по 23 июля.

Как сообщает администрация Зеленоградска, 23 июля с 6.00 до 16.00 будет временно ограничено движение транспорта по маршруту соревнований в Зеленоградске: на улицах Московской, Большой Окружной, Окружной, Тургенева - Приморском полукольце.

Программа фестиваля:

21 июля, площадь «Роза ветров»

15.00-20.00 – Информационный центр Ironstar, спортивная выставка-ярмарка ЭКСПО

22 июля, площадь «Роза ветров»

09.00-20.00 – Информационный центр Ironstar, спортивная выставка-ярмарка ЭКСПО, выдача стартовых пакетов

16.00-16.45 – Забег Ironlady

17.00-17.45 – Забег Starkids

18.00 – Церемония награждения

23 июля, площадь «Роза ветров»

6.00-17.00 – Информационный центр Ironstar, спортивная выставка-ярмарка ЭКСПО

7.00 – Старт участников Ironstar

7.00-16.00 – Прохождение участниками дистанции: плавание - акватория Балтийского моря, велогонка – улицы Московская, Большая Окружная, Окружная, Тургенева - Приморское полукольцо, бег – променад

14.00-16.00 – Финиш участников Ironstar

16.00-17.30 – Церемония награждения