Опубликована программа спортивного фестиваля Ironstar в Зеленоградске

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Фото: Администрация Зеленоградска
Фестиваль спорта Ironstar 113 triathlon Kaliningrad 2022 пройдет в Зеленоградске с 21 по 23 июля.
Как сообщает администрация Зеленоградска, 23 июля с 6.00 до 16.00 будет временно ограничено движение транспорта по маршруту соревнований в Зеленоградске: на улицах Московской, Большой Окружной, Окружной, Тургенева - Приморском полукольце.
Программа фестиваля:
21 июля, площадь «Роза ветров»
15.00-20.00 – Информационный центр Ironstar, спортивная выставка-ярмарка ЭКСПО
22 июля, площадь «Роза ветров»
09.00-20.00 – Информационный центр Ironstar, спортивная выставка-ярмарка ЭКСПО, выдача стартовых пакетов
16.00-16.45 – Забег Ironlady
17.00-17.45 – Забег Starkids
18.00 – Церемония награждения
23 июля, площадь «Роза ветров»
6.00-17.00 – Информационный центр Ironstar, спортивная выставка-ярмарка ЭКСПО
7.00 – Старт участников Ironstar
7.00-16.00 – Прохождение участниками дистанции: плавание - акватория Балтийского моря, велогонка – улицы Московская, Большая Окружная, Окружная, Тургенева - Приморское полукольцо, бег – променад
14.00-16.00 – Финиш участников Ironstar
16.00-17.30 – Церемония награждения