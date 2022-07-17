В Калининграде разыскивают 82-летнюю пенсионерку

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде объявили в розыск 82-летнюю пенсионерку. Лидия Федоровна Розова (Брагина) в субботу, 16 июля, ушла из дома на улице Третьяковской, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад» во ВКонтакте.

Была одета в клетчатый черный пиджак, голубое платье в клетку, красные кроссовки и коричневую шапку.

Отмечается, что женщина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.