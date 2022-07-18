Калининградцев оштрафовали более чем на 2 миллиона за дискредитацию ВС России

За неполные пять месяцев, с февраля нынешнего года, за правонарушения, связанные с дискредитацией Вооруженных Сил Российской Федерации, наложены административные штрафы на общую сумму в размере более двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Калининградской области. Всего было составлено 87 протоколов, 73 из которых рассмотрены в суде. По 70 фактам наложены административные штрафы.

Один из последних случаев имел место в конце июня. Нарушителем оказался житель Краснознаменска, которого суд признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России. Мужчину приговорили к штрафу в размере 40 тысяч рублей.