За выходные очередь из грузовиков на границе с Литвой стала больше

Ситуация с пересечением границы Калининградской области и Литвы по-прежнему остается напряженной. По данным региональной таможни, утром 18 июля в Чернышевском выезда из нашей области ожидали 340 грузовиков (в пятницу было 330), въезда в Российскую Федерацию – 12 машин (было 80).

Всего за минувшие сутки через таможенные посты Калининградской областной таможни, расположенные в автомобильных пунктах пропуска на границе с Польшей и Литовской Республикой, проследовало 284 грузовых и 277 легковых транспортных средств, в обратном направлении – 289 большегрузов и 438 легковых автомобилей.