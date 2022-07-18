В Калининграде пьяная драка закончилась поножовщиной

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Инцидент случился в одном из дворов в Калининграде. Прохожие стали свидетелями ссоры между мужчинами. Один из них был вооружен ножом и успел нанести несколько ножевых ранений в живот своему оппоненту.

Сотрудник Росгвардии, прибыв на место, задержал правонарушителя.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, перед правоохранителем злоумышленник вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Гражданин находился в сильном алкогольном опьянении.

Задержанный передан сотрудникам полиции, а пострадавший – медикам. Он остался жив благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.