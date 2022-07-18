Клиенты Tele2 смогут покупать топливо со скидкой через «Яндекс.Заправки»

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Российский оператор Tele2 предлагает клиентам во время летних поездок по стране сэкономить при оплате топлива. Пользователи Tele2 могут заправить автомобиль со скидкой на каждый литр с помощью сервиса «Яндекс.Заправки».

До 31 августа 2022 года абоненты Tele2 могут получить скидку 2 рубля с каждого литра топлива на первые 100 литров при оплате топлива через сервис «Яндекс.Заправки», к которому подключены около 8500 АЗС по всей России. Сервис доступен в «Яндекс.Картах» и «Навигаторе», а также в отдельном приложении, которое доступно на Android и iOS.

С помощью «Яндекс.Заправок» топливо на АЗС можно оплачивать через приложение в смартфоне. Клиенту не нужно идти на кассу и ждать в очереди. Чтобы воспользоваться акцией, абоненту нужно перейти в раздел «Скидки и бонусы» приложения «Яндекс.Заправки», выбрать в списке акцию от Tele2 и ввести номер мобильного телефона. После этого придет SMS с проверочным кодом, который нужно указать в приложении.

Заправляться с сервисом удобно: нужно найти на карте ближайшую подключенную АЗС и построить до нее маршрут. Уже на станции в приложении откроется карточка, в которой водитель выбирает колонку, тип и количество топлива. Далее останется лишь оплатить его и заправить бак – самостоятельно или с помощью сотрудника АЗС.

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Мы стремимся быть надежным партнером для наших абонентов и предлагаем путешествовать по России с выгодой. Уверен, что по итогам этого лета, как и в прошлом году, число автопутешественников по стране значительно вырастет. В рамках нашей стратегии, ориентированной на поддержание образа жизни клиентов, мы предлагаем комфортные и выгодные услуги вместе с партнерами. Это могут быть дополнительные выгоды на связь, развлечения, шопинг. Интеграция в востребованный сервис оплаты топлива – шаг в том же направлении».

Регионы Северо-Запада входят в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. По данным Tele2, сервиса больших данных Geo.Platforma и маркетплейса авторских туров YouTravel.me, в 2021 году россияне активно посещали Мурманскую область и Карелию. Число туристов только на побережье Онежского озера выросло на 42% относительно предыдущего года. 2022 год, по мнению экспертов, должен показать новые рекорды развития внутреннего туризма России.