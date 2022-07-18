Спортсмен из Калининграда стал вице-чемпионом всероссийских соревнований по стрельбе

. Фото: министерство спорта Калининградской области

В Московской области провели открытый турнир «Юношеская лига страны по пулевой стрельбе», который собрал 263 «пистолетчика» и «винтовочника» из 27 регионов России.

Отличился на соревнованиях и калининградский спортсмен, рекордсмен региона и призер различных соревнований по стрельбе из пневматической винтовки Александр Белоусов.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, он стал призером в упражнении «ВП-60».

Всего юношей не старше 18 лет было 8 человек. На стадии выбывания наш земляк уступил только сахалинцу Константину Обоскалову. После чего оба провели суперфинал в формате дуэли. В серии из 15 выстрелов со счетом 16:14 калининградец уступил сахалинцу.