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Туризм18 июля 2022 15:46

Танцующий лес на Куршской косе открыли для посещения

Правда, пока приезжать можно только малыми группами
Николай Литвинов
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Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Одну из главных достопримечательностей Куршской косы закрыли на реконструкцию еще прошлой осенью. С 19 июля, как сообщает пресс-служба национального парка, работы временно приостановят. Посещать Танцующий лес можно будет малыми группами на легковом автотранспорте.

Протяженность трассы маршрута увеличена на 400 м (с 0,8 до 1,2 км), старые деревянные настилы и ограждения демонтированы, обустроено новое покрытие шириной 2 метра без ступеней с максимальным сохранением существующего рельефа местности. Работы произведены за счет средств национального проекта «Экология».

Отмечается, что обновленная экологическая тропа теперь доступна в том числе для посетителей на колясках и с колясками.

В настоящее время приостановлено обустройство подъездной дороги к экотропе. Продолжение реконструкции потребует повторного закрытия Танцующего леса на 1-2 месяца.