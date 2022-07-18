Танцующий лес на Куршской косе открыли для посещения

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Одну из главных достопримечательностей Куршской косы закрыли на реконструкцию еще прошлой осенью. С 19 июля, как сообщает пресс-служба национального парка, работы временно приостановят. Посещать Танцующий лес можно будет малыми группами на легковом автотранспорте.

Протяженность трассы маршрута увеличена на 400 м (с 0,8 до 1,2 км), старые деревянные настилы и ограждения демонтированы, обустроено новое покрытие шириной 2 метра без ступеней с максимальным сохранением существующего рельефа местности. Работы произведены за счет средств национального проекта «Экология».

Отмечается, что обновленная экологическая тропа теперь доступна в том числе для посетителей на колясках и с колясками.

В настоящее время приостановлено обустройство подъездной дороги к экотропе. Продолжение реконструкции потребует повторного закрытия Танцующего леса на 1-2 месяца.