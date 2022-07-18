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Происшествия18 июля 2022 16:09

В Гвардейске задержали водителя, который скрылся с места смертельного ДТП

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Тело 37-летнего мужчины с характерными следами ДТП было обнаружено 15 июля около 23.40 на трассе между поселками Знаменском и Большие Горки Гвардейского района. Однако автомобиля рядом не было.

По горячим следам оперативники угрозыска и инспекторы ГИБДД установили личность водителя, скрывшегося с места ДТП. Им оказался 37-летний житель одного из поселков Гвардейского района.

Полицейским водитель сказал, что уехал, потому что испугался.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области отмечает, что у подозреваемого изъят автомобиль со следами ДТП.

Возбуждено уголовное дело.