Названы самые популярные марки подержанных авто в Калининградской области

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Самыми востребованными иностранными брендами на рынке авто с пробегом в Калининграде стали Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, BMW и Hyundai. К таким выводам пришли эксперты «Авито Авто», изучив продажи в регионе во II квартале 2022 года.

В апреле-июне на долю иномарок пришлось 97,1% от всех реализованных автомобилей с пробегом в области.

Возглавляет рейтинг Volkswagen, чья средняя стоимость в регионе составляет 280 тыс. рублей. На долю автомобилей Volkswagen пришлось 13,78% от всех продаж автомобилей с пробегом в Калининградской области в апреле-июне.

На втором месте Mercedes-Benz с долей в продажах 11,57%, средняя цена автомобилей с пробегом этого бренда в Калининградской области во II квартале составила 330 тыс. рублей. Третью позицию занимает Audi со средней стоимостью 235 тыс. рублей.

При этом самой продаваемой моделью среди б/у машин назвали Volkswagen Passat. Второе место у Volkswagen Golf. На третьем – Audi 100. Следом – BMW 5-й серии и Mercedes-Benz E-класса.