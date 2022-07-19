В Зеленоградске едва не утонула женщина, а потом и спасатель, бросившийся к ней на помощь

. Фото: Администрация Зеленоградска

Инцидент случился на пляже у кафе «Ам!Бар» в Зеленоградске. Спасатели увидели в море женщину. Та зашла в воду, несмотря на сильные волны и вывешенный на вышке черный флаг, запрещающий купание. Женщина кричала: «Помогите!»

Один из спасателей бросился в воду, следом поплыла и девушка-спасатель. Она кинула даме канат, и ту вытащили на берег.

Однако, как рассказали в администрации Зеленоградска, помощь понадобилась и спасателю, который первым пошел в море.

«Его волнами било об волнорезы, силы спасателя были на исходе. Ему кинули канат и вытащили на берег. Он сильно замерз, находился в шоковом состоянии», - рассказали в администрации.

Напомним, во время сильных волн заходить в воду категорически запрещено. Волны могут сбить с ног даже у берега, а опасное отбойное течение затянет в море.