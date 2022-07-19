«Ору от боли я во сне»: За месяц до смерти 300-килограммовая Ксения Мохова написала стих

Ксения Мохова весила порядка 320 кг. Фото: СОЦСЕТИ

Ксения Мохова, 300-килограммовая жительница Полесска, которая умерла 18 июля, плохо себя чувствовала последнее время. Об этом она рассказывала своим друзьям и подписчикам в социальных сетях.

Чуть больше чем за месяц до смерти, 4 июня, Ксения опубликовала стихотворение собственного сочинения.

Там есть такие слова: «А я прекрасное создание, ну, обратите же внимание. Мне плохо, больно, тяжело... В ужасную клоаку превратиться точно я смогу, только позволить этого сейчас я не могу… Ору от боли я во сне! Приснись же рай мне на земле!»

Подруги как могли поддерживали 37-летнюю женщину.

«Новая жизнь приходит через боль... Иди вперед и будь собой», - советовали ей.

Ксения отвечала: «Понимаю, но силы уходят... Бороться все сложнее».

«Ксения, ты не имеешь права сдаваться, дочь надо поднять!» - говорили подруги.

О смерти Ксении Моховой 18 июля сообщила общественный деятель Марина Шапошникова. У Ксении осталась 14-летняя дочь Варвара.

Недавно стало известно, что женщина переехала из квартиры в Отрадном в дом с садом в Полесске.

Напомним, еще в возрасте 6 лет Ксения перенесла воспаление легких, и последствия заболевания сказались на организме – девочка начала быстро набирать вес.

Около полутора лет Ксения не выходила из дома.

В январе 2022 года после многочисленных публикаций в СМИ она все же смогла выйти из дома и отправиться в Москву, где ей планировали оказать медицинскую помощь. Добраться до аэропорта помогали спасатели МЧС.