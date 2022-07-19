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Происшествия19 июля 2022 8:22

На Балтийском шоссе попал в аварию пассажирский автобус, есть пострадавшие

Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Николай Литвинов
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Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

ДТП произошло в девятом часу утра на Балтийском шоссе недалеко от микрорайона имени Космодемьянского. По предварительной информации, рейсовый автобус, следовавший по маршруту Калининград - Балтийск, неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

- В результате ДТП пострадали два человека, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.