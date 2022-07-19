Россельхознадзор: Существуют риски обострения ситуации по африканской чуме свиней в июле-октябре 2022 года

Управление Россельхознадзора по Калининградской области обращает внимание на риски обострения эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в июле-октябре 2022 года. Это связано с сезонной цикличностью подъемов заболеваемости, продолжающейся деятельностью населения по перевозкам, реализации и убою свиней, перевозкам и реализации мясосырья и свиноводческой продукции непромышленной выработки, а также в связи с активизацией посещения населением лесных массивов с целью сбора грибов и ягод, где обитает поголовье дикого кабана – природного резервуара АЧС.

В настоящее время в субъектах Российской Федерации недостаточно уделено внимания вопросам проведения оценки биозащиты на свиноводческих предприятиях.

В ходе обследований хозяйств продолжают выявляться факты несоблюдения требований критериев ветеринарных правил содержания свиней, в том числе:

- поставки свиней и продуктов их убоя и переработки из хозяйств с более низким компартментом (зоосанитарным статусом);

- отсутствие прослеживаемости при перемещении свиней между разными площадками одного свиноводческого комплекса;

- содержание свиней в личных подсобных хозяйствах сотрудниками свиноводческих предприятий;

- отсутствие организации централизованного кормления сотрудников свиноводческого хозяйства;

- отсутствие контроля за целостностью ограждения свиноводческого хозяйства;

- проход сотрудников свиноводческих хозяйств на территорию объекта, минуя санпропускник;

- нарушение норм по утилизации биоотходов и др.

Несмотря на то что строгое соблюдение перечисленных мер способно максимально исключить занос инфекции, остается достаточное число хозяйств, игнорирующих создание соответствующих условий и нарушающих декларируемые меры биобезопасности.

В целях обеспечения минимизации рисков ухудшения ситуации с распространением АЧС в летний период Россельхознадзор указывает на необходимость соблюдения норм законодательства РФ:

- не допускать ввоз, перемещение и вывоз за пределы Калининградской области инфицированных вирусом АЧС свиней, потенциально опасных мясосырья и готовой свиноводческой продукции хозяйствующими субъектами и гражданами подконтрольных госветнадзору товаров (в первую очередь живых свиней, сырых продуктов их убоя, мясосырья и свиноводческой продукции);

- исключить неправомерную реализацию убойных свиней, мясосырья и свиноводческой продукции непромышленной выработки;

- осуществлять отбор проб биологического материала для лабораторного исследования на АЧС во всех случаях падежа свиней, в зонах распространения АЧС в дикой фауне – отбор проб биоматериала от всех добытых кабанов;

- поддерживать уровень биологической защиты, направленной на недопущение возникновения и заноса извне на свиноводческие фермы и предприятия (любых форм собственности);

- не допускать выгульное содержание свиней в хозяйствах всех форм собственности, в частности в личных подсобных хозяйствах;

- утилизировать и уничтожать биологические отходы в соответствии с законодательством РФ.

Руководителям организаций и хозяйств всех форм собственности необходимо принять все исчерпывающие меры по недопущению заноса возбудителя болезней на территорию Калининградской области, а также по соблюдению ветеринарных правил.

Управление Россельхознадзора по Калининградской области информирует, что в случаях падежа свиней в личных подворьях, при обнаружении трупов диких кабанов в лесных массивах, а также в случае обнаружения трупов свиней на свалках и других территориях Калининградской области, о фактах заболевания и падежа свиней в хозяйствах всех форм собственности, несанкционированных захоронениях павших свиней необходимо незамедлительно сообщить по тел.: 8 (4012) 960-525, 8 (4012) 990-182 или через электронную приемную официального сайта управления.