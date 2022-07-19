С 21 июля на линию Калининград - Москва выпустят дополнительный поезд

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С четверга, 21 июля, число поездов на московском направлении вырастет. Как сообщили в пресс-службе РЖД, «в связи с возросшей популярностью курортов Калининградской области и большим спросом на билеты» с администрациями Литовской и Белорусской железных дорог удалось согласовать назначение дополнительного поезда № 148/147 сообщением Калининград – Москва.

Состав будет курсировать по 25 сентября трижды в неделю:

- отправление из Калининграда - в 16.03 по понедельникам, четвергам и воскресеньям;

- отправление из Москвы - в 22.58 по понедельникам, вторникам и пятницам.

Билеты появятся в продаже в ближайшее время.

В РЖД напоминают, что по существующим правилам поезда по-прежнему следуют через Литву транзитом без права посадки и высадки пассажиров, а в одном составе могут находиться не более 250 пассажиров.

На сегодняшний день в сообщении с Калининградом курсируют три поезда: фирменный «Янтарь» Москва – Калининград, Санкт-Петербург – Калининград и Адлер – Калининград.

Как уже сообщала «Комсомолка», около месяца назад билеты на калининградские поезда в связи с ажиотажем и ограничениями оказались в дефиците.