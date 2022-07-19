Аналитики назвали июльские вакансии в Калининграде с зарплатой от 150 000 в месяц

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В июле калининградцам стали доступны почти 7000 новых вакансий, в более чем 200 из них работодатели указывают зарплату от 230 000 рублей выше.

- Лето - сезон традиционного снижения числа активных резюме. А значит, и конкуренция за места меньше - самое время откликаться на вакансии с высокой зарплатой, - отмечают аналитики hh.ru.

Топ «дорогих» вакансий в Калининградской области сейчас выглядит так:

- водитель на международные перевозки, от 150 000 р. до вычета налогов;

- региональный управляющий, от 150 000 р. на руки;

- заместитель генерального директора по производству сети столовых, до 170 000 р. до вычета налогов;

- менеджер по оценке автомобилей, до 180 000 р. до вычета налогов;

- менеджер по лизингу, от 200 000 р. на руки;

- судовой электромеханик, от 200 000 р. на руки;

- помощник технического суперинтенданта (электроинженер / судовой механик), до 250 000 р. на руки;

- хирург /сердечно-сосудистый хирург / флеболог, до 300 000 р. на руки;

- начальник СМУ, до 400 000 р. на руки.