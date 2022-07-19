В Калининградской области зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита

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В Калининградской области с начала года диагностировано 13 случаев клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) и один случай клещевого энцефалита. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, энцефалитом заболела калининградка, которая не была привита. Женщина рассказала, что отдыхала на природе, однако присасывания клеща не помнит.

Заболевшая госпитализирована в инфекционный стационар. Находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 222 человека, пострадавших от присасывания клещей. В числе пострадавших оказалось 59 детей.