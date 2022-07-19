В июле в Калининграде расселят 38 семей из аварийного жилья

В Калининграде в 2022 году купят 84 квартиры для аварийщиков, готовых переехать из своих старых домов.

- В июле-августе мы вручим ключи от квартир первым 38 семьям. Остальные получат их в четвертом квартале 2022 года, - сказала глава администрации города Елена Дятлова.

Она отметила, что еще около 123 семей в 2023 году переедут в новые квартиры с отделкой.

- Аварийного жилья в Калининграде достаточно много. Сейчас мы реализуем программу расселения жилья, признанного аварийным до 01.01.2017 года. Деньги, более 50 процентов, получаем из федерального бюджета. Добавляем и свои средства. В этом году 88 квартир в плане. В 2023 году – порядка 130 квартир. Дальше будем реализовывать эту программу. Идем опережающими темпами.

Но вот сколько лет нужно, чтобы расселить всех аварийщиков в Калининграде, власти сказать не могут.

- Это все зависит от финансирования. Сегодня мы получаем деньги из федерального бюджета, и уверена, что эта программа будет продолжена. Федеральная помощь очень актуальна, - сказала Елена Дятлова.