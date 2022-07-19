Трамвай № 3 пустят в Калининграде не раньше августа

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В Калининграде трамвай № 3 планировали пустить в июле, теперь сроки сдвинулись на месяц. Об этом сказала глава городской администрации Елена Дятлова во вторник, 19 июля.

- Мы сейчас смотрим на 1 августа. А пока трамвай «Корсар» мы пускаем в ночное время, прогоняем его в тестовом режиме, чтобы понять, нужно ли еще что-то подправить на контактной сети, нужно ли еще ремонтировать пути, - рассказала Елена Дятлова. - Отдельно прорабатываем организацию дорожного движения на Ленинском проспекте в районе Дома искусств. Потому что трамвай пройдет в противофазе с движением транспорта, ведь на этом участке дороги организовано сейчас одностороннее движение. По эстакадному мосту трамвай не пустим, потому что боимся дополнительных разрушений моста. А на реконструкцию эстакаду можно будет ставить тогда, когда будет готов автомобильный мост на Буткова.

Напомнила Дятлова и о необходимости просчитывать рентабельность маршрута.

- Смотрим, где больше пассажиропоток, чтобы сделать более удобно для жителей. Пока решение – пустить трамвай через центр, через рынок. Да, там ходит трамвай № 5, и № 3 будет дублировать его на этом участке, а дальше они расходятся, - говорит глава администрации. - Смотрим, как сделать трамвай более рентабельным, чтобы не увеличивать себестоимость электрического транспорта в городе, которая сегодня и так слишком велика.