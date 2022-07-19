В Калининграде в школу на ул. Рассветной набрали 11 первых классов

В Калининграде новая школа на улице Рассветной откроется 1 сентября. Как сказала глава администрации города Елена Дятлова, сейчас идет процесс приемки объекта, запущена работа по лицензированию.

- Закончено формирование первых классов. Планировали набрать 6, набрали 11. Более 300 деток идут в первый класс в этой школе, - сказала сити-менеджер. – Сейчас идет комплектование 2-9-х классов, принимаются заявления от родителей. Формируем и педагогический состав, принимаются учителя.

Кроме того, по словам Елены Дятловой, до конца года будет построен и запущен детский сад на улице 3-го Белорусского Фронта и еще один – на улице Новгородской.