Власти определили места в Калининграде, где можно жарить шашлыки

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Калининграда определили места в черте города, где можно жарить шашлыки. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова.

- У нас по документам отведены три места, где можно заниматься приготовлением шашлыков: в Макс-Ашманн-парке, на Голубых озерах и на Пелавском озере. Однако эти места пока не обустроены. И пока мы их не обустроим, в границах Калининграда не нужно жарить шашлыки на общественных территориях. В Макс-Ашманн-парке готовим проект, выйдем с экспертизы в этом году. Посмотрим, что можем реализовать. Обозначить конкретные сроки затрудняюсь, но место там обустроено будет.

При этом шашлычные места на Голубых озерах и озере Пелавском хотят включить только на следующий год в планы по обустройству.