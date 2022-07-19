Где в Калининграде отключат электричество и воду 19 июля

Во вторник, 19 июля, предстоит несколько плановых отключений. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, электричество отключат:

- с 9.00 до 18.00 в домах по ул. Инженерная, 1, 2, 4, 6, 8, ул. Судостроительная, 4, 11а, 11б, 13, пер. Киевский, 1,3,

- с 9.00 до 20.00 в домах по ул. П. Морозова, 102-144, ул. Печатная, 1-9, 2-8;

- с 9.00 до 20.00 в домах по ул. Подп. Емельянова 234а, 265а, 273, 273а, 277, 279.

Для ремонта участка 300-мм сети подача воды остановлена в дома по ул. Горького, 182а, ул. Заправочная, 6, ул. Малая Лесная, 29– с 10.00 до 18.00;

- на ул. Александра Невского, 34 воду для ремонта 100-мм сети перекроют с 10.00 до 17.00;

- на время ремонта 200-мм водовода с 10.00 до 16.00 воду отключат в домах по ул. Аллея смелых, 116 (школа олимпийского резерва), 118 (СОШ №15), 120, ул. Судостроительная, 104, 106, 110-114, 115-135, ул. 2-я Судостроительная (все дома), ул. 2-я Очаковская.

- в связи с отключением энергоснабжения на ул. Инженерная, 2, 2 «б» не будет также и холодной воды.

В течение дня, с 10.00 до 15.00, для проведения ремонтных работ горячую воду перекроют в домах по ул. Гайдара, 87-97, ул. Нарвская, 65, 75-81.