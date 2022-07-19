Водитель автобуса рассказал, как устроил ДТП на Балтийском шоссе

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства ДТП, которое произошло в 7 часов утра на Балтийском шоссе. Напомним, автобус Калининград - Балтийск неожиданно выехал на встречную полосу и врезался в «Ауди» и «Ниссан». Водители обоих легковых автомобилей получили травмы и были госпитализированы.

Пресс-служба областного УМВД опубликовало видео, на котором свою версию случившегося рассказал водитель автобуса.

- Я не понял, что произошло, я отключился как будто. Произошел удар - и все. Я пытался тормозить, след тормозной есть, - сообщил мужчина.

В распоряжении полиции также оказалась запись видеорегистратора, установленного в салоне автобуса. Судя по кадрам, перед ДТП водителя никто не отвлекал и не мешал ему управлять автобусом.

Установление обстоятельств аварии контролирует прокуратура Центрального района Калининграда.