Житель Немана расстрелял 39-летнего мужчину

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Трагедия случилась ночью, 19 июля, во дворе одного из домов в поселке Новоколхозное Неманского района. Там мужчина в ходе конфликта расстрелял своего оппонента.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, злоумышленник произвел не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в 39-летнего местного жителя.

«От полученных ранений мужчина умер на месте преступления. Подозреваемый же с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции», - отметили в СК.

В отношении задержанного 45-летнего жителя Немана возбуждено уголовное дело.