Раскрошившуюся тактильную плитку в Калининграде заменят до 15 октября

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В Калининграде продолжают разбираться с тактильной плиткой для слабовидящих, которая лежит у пешеходных переходов. Зимой ее обследовали и обнаружили более 3 тысяч разрушенных плиток. Заменить их планировали к 1 июля. Однако сроки сдвинулись. Об этом рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

- Подрядчики рассказали, что во время работы они еще более внимательно подошли к вопросу и выявили еще 1700 плиток, требующих замены. Будем этим заниматься. Попросила коллег заказать материалы, чтобы в кратчайшие сроки сделать замену, - сказала Елена Дятлова.

По словам сити-менеджера, крайний срок – 15 октября.