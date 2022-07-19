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Общество19 июля 2022 13:39

На ул. Интернациональной в Калининграде нашли лежавшего без сознания мальчика

Сейчас ребенок находится в больнице
Николай Литвинов
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лежавшего без сознания 13-летнего мальчика на улице Интернациональной обнаружили прохожие. Как сообщает klops.ru, это произошло вечером в понедельник, 18 июля.

Ребенка отнесли в частную клинику «Медэксперт», которая находилась поблизости. Врачи клиники оказали подростку первую помощь, привели в сознание и передали в руки фельдшеру приехавшей скорой.

Сейчас мальчик находится в детской областной больнице. Предварительный диагноз врачей - токсическое отравление неуточненным веществом и травма головы.